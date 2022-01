Bart Swings en co in Limburgs schaatspak naar de Winterspelen

Met nog exact 15 dagen te gaan tot de start van de Olympische Winterspelen in Peking, heeft de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) samen met het Looise bedrijf Bioracer vandaag hun nieuwe schaatspak voorgesteld. Deze hoogtechnologische Belgische schaatspakken moeten Bart Swings en co. ondersteunen in hun zoektocht naar Olympische roem.

Vanaf 4 februari zijn alle ogen gericht op Peking. 14 jaar na de Olympische Zomerspelen zal in het wereldberoemde ‘vogelnest’-stadion de Olympische vlam weer branden. Een dag later, op zaterdag 5 februari, start het schaatstornooi met Belgische atleten in zowel het langebaanschaatsen als shorttrack. Op de lange baan zullen Bart Swings, Mathias Vosté en Sandrine Tas de nationale eer hooghouden. Stijn en Hanne Desmet, broer en zus, vertegenwoordigen onze driekleur in de shorttrack.

Op en top Belgisch

Onze nationale schaatstrots zal in Peking op het ijs verschijnen in gloednieuwe pakken van Bioracer Deze Belgische fabrikant van speedwear is bij het grote publiek vooral bekend als producent van wielerkledij, o.a. voor Belgian Cycling en sinds kort ook de INEOS Grenadiers. Maar naast wielerkledij zijn ze ook al jaren actief in o.a. triatlon, ski en de schaatswereld. Sinds 2019 werken de KBSF en Bioracer nauw samen en zopas werd deze samenwerking met 4 jaar verlengd.

Corné Lepoeter, voorzitter van de KBSF: “De KBSF is zeer verheugd over de samenwerking met Bioracer. Samen met hen hebben we een uniek pak ontwikkeld waarmee onze schaatsers een gooi kunnen doen naar de medailles in Peking. Eerst en vooral vinden we in Bioracer een premiumpartner die enkel het beste wil voor onze schaatsers. Verder is het voor ons als Belgische federatie ook enorm belangrijk dat deze hoogtechnologische pakken op en top Belgisch zijn.”

Bioracer ontwikkelde deze gloednieuwe aerodynamische schaatspakken vanuit een hele reeks windtunneltesten. Vanuit de analyse werden nieuwe stoffen ontwikkeld die tot 10 keer gladder zijn. Ook werd er op cruciale oppervlakken gewerkt met het lassen van naden in plaats van het traditionele stikken. Dit alles om tot een zo aerodynamisch mogelijk schaatspak te komen. Daarnaast werd de kap herbekeken, enerzijds in functie van snelheid, anderzijds om de schaatser van de nodige koeling te voorzien. De verschillende configuraties werden de afgelopen 6 maanden uitvoerig getest door o.a. Bart Swings om uiteindelijk tot het Bioracer schaatspak voor Peking 2022 te komen.

Positief design

Net als in 2018 koos het KBSF opnieuw voor tweevoudig Olympisch schaatster Jelena Peeters als ontwerpster. Het opvallende gele schaatspak voor de aankomende winterspelen komt dan ook opnieuw van haar hand. “Geel is naast een van onze nationale kleuren ook echt een positieve kleur. Met het nieuwe ontwerp wil ik graag die positiviteit meegeven aan de atleten.” Als ex-atlete weet Jelena als geen ander hoe het aantrekken van een stijlvol pak je zelfvertrouwen een boost kan geven. “Ik hoop met ons ontwerp zo onze Belgische schaatsers dat extra duwtje in de rug te kunnen geven richting Olympische successen”, aldus Jelena Peeters van studio WillemsPeeters.

Tenslotte blikt Corné Lepoeter (KBSF) nog graag vooruit, zowel op korte als lange termijn: “De schaatssport zit in België enorm in de lift en als federatie willen we ook een stap hogerop zetten. Te beginnen met de aankomende Olympische Winterspelen in Peking, waar we minstens het resultaat van PyeongChang 2018 willen evenaren en waar mogelijk nog verbeteren. Een eerste gouden medaille voor België op de winterspelen sinds 1948 zou een fantastisch resultaat zijn. Maar we kijken zeker ook al verder dan 2022. Met het oog op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo zijn we volop bezig met het opleiden en begeleiden van jonge talenten. Het doel is om hen daar - samen met de ‘gevestigde orde’ - te laten scoren op zowel langebaanschaatsen als shorttrack. Ook is de continuïteit in de samenwerking met partners als Bioracer voor ons een essentieel onderdeel om nog meer te groeien richting de absolute wereldtop in het schaatsen.”