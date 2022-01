Lommel

Bij de politie is donderdag de melding binnengekomen dat op de Luikersteenweg een man in een tuinhuisje probeerde in te breken. Het was de bewoonster die thuiskwam, die de man rond 19.30 uur zag staan en alarm sloeg. De man sprong over de omheining en verdween. Een patrouille van de politie leverde ook niets op. Er werd niets gestolen. mm