Nederlandse politie kreeg al 20 tips na oproep camerabeelden in het onderzoek naar dood Dean (4)

De Nederlandse politie heeft al twintig tips gekregen na de oproep naar camerabeelden over de ontvoering en de dood van Dean Verberckmoes. “Die tips komen bovenop de ruim honderd meldingen die de politie al kreeg sinds het politieonderzoek naar de vermissing startte”, zegt de politie in een persbericht.

Uit een oproep van de Nederlandse politie bleek donderdag dat De Kock het lichaam van het slachtoffer zaterdagnamiddag, vermoedelijk tussen 13.48 uur en 15.54 uur, achtergelaten had op Neeltje Jans, nadat hij die dag kort voor middernacht de grens overstak in Sint Jansteen. De politie is op zoek is naar camerabeelden die kunnen duidelijk maken of Dean in de auto van De Kock zat.

Het rechercheteam heeft twintig tips ontvangen na de oproep naar camerabeelden. “Die tips komen bovenop de ruim honderd meldingen die de politie al kreeg sinds het politieonderzoek naar de vermissing startte. Bij de recente tips zitten meldingen met camerabeelden, maar ook suggesties waar mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn. Ook kreeg de politie meldingen van voorbijgangers die op de Oosterscheldekering waren geweest”, zegt de politie.

“De politie merkt een grote mate van betrokkenheid bij de gebeurtenissen van dit heftige geweldsmisdrijf. Mensen zijn bereid om mee te denken en informatie te delen. De politie bedankt iedereen hiervoor. Iedere tip kan van groot belang zijn voor het politieonderzoek. Gezien de hoeveelheid tips is het helaas niet mogelijk om alle tipgevers terug te bellen”, meldt de politie, die daarvoor begrip vraagt. De speurders doen een herhaalde oproep om camerabeelden, die corresponderen met de tijdstippen en de route van de verdachte, met de politie te delen.