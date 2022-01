Bernd Hollerbach enkel tevreden met winst tegen Seraing: “Anders blijven we onder druk staan”

STVV speelt zaterdag een belangrijk duel tegen degradatiekandidaat Seraing. Dat beseft Bernd Hollerbach als geen ander. “We spelen tegen een directe concurrent en we spelen thuis”, sprak de STVV-coach op zijn persconferentie. “We moeten winnen, anders blijven we onder druk staan. Een seizoen als het vorige willen we kost wat kost vermijden.”

Om het doelmannenprobleem op te lossen, trok STVV met Alessandro Russo een veelbelovende keeper aan. De jonge Italiaan wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Serie A-club Sassuolo. Vreemd genoeg was Bernd Hollerbach vrijdagmiddag nog niet op de hoogte van de transfer.

“Een nieuwe speler? Kan zijn”, klonk de repliek van de Duitser. “Ik houd me alleen bezig met de zaken waar ik een invloed op heb. Wie komt en wie gaat, daar heb ik niets op te zeggen. Ik kan alleen maar vaststellen dat we deze week met zestien spelers waren op training. Er mag dus nog wat bijkomen.”

Na de defensieve fouten van de Kanaries op het veld van Club Brugge werd bij de Truiense achterban geroepen om de terugkeer van Jorge Teixeira. De ervaren Portugees verzeilde na de nederlaag in Anderlecht op de bank en kwam daar vervolgens niet meer van af.

“Tegen de snelle aanvallers van Gent en Eupen hadden we tempo nodig achteraan”, verklaarde Hollerbach zijn keuze voor Pius en Bauer. “Onze verdediging deed het goed in die wedstrijden dus liet ik ze staan. Nu, ik weet ook dat we tegen Club beter konden doen. Maar we spelen nu drie wedstrijden op korte tijd. Mijn keuzes kunnen dus snel veranderen. ‘Tex’ heeft in ieder geval een goede reactie getoond en scherp getraind.”