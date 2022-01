Nacer Bouhanni loopt hersenschudding op bij val op training

De Fransman, die hechtingen in zijn wenkbrauw moest laten zetten, leed aan een licht bewustzijnsverlies, aldus de Franse ploeg, die eraan toevoegde dat Bouhanni na zijn ongeval in het ziekenhuis van Benidorm verdere onderzoeken had ondergaan.

De 31-jarige Bouhanni zal normaal van 1 tot 5 februari deelnemen aan de Saudi Tour in Saudi-Arabië.