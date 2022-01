Bernd Storck: “We moeten voorzichtig zijn met Onuachu”

“Paul Onuachu werkt hard, soms moet je zo’n speler ook tegen zichzelf beschermen”, vertelde Storck. “Hij heeft niet de stevigste conditionele basis en keert ook nog eens terug na een spierblessure. In de periode dat zijn ploegmaats hun conditie opbouwden voor het tweede deel van de competitie, kon hij tijdens zijn revalidatie alleen maar fietsen. Daarom zijn we voorzichtig, vrijdag heb ik hem nog uit de training gehaald. Paul ondervond lichte hinder, daarom kreeg hij een aangepast programma. Maar ik verwacht hem zaterdag weer op training, zodat hij zondag inzetbaar is.”

Paintsil nog niet terug

Voor een goed verstaander: Paul Onuachu zal hoogstens bankzitter zijn op Union. Storck moet er ook de geschorste Thorstvedt missen. Voor Jukleröd, die de training hervatte, komt de match nog net te vroeg, ook Nemeth is out. “Hij blijft hinder ondervinden van zijn enkel en ondergaat een MRI-scan.”

De vierde afwezige is Joseph Paintsil, die nog niet terug is van de Africa Cup. “Hij heeft blijkbaar problemen om een terugvlucht te boeken”, aldus Storck. “Maar ik wil hem wel snel terugzien. De afspraak is dat spelers 48 uur na hun laatste interland terug op de club zijn, ik zag bij Arsenal zijn Ghanese ploegmaat Thomas Partey donderdag al invallen. Misschien zette Arsenal een privéjet in, dat weet ik niet. Maar ik verwacht Paintsil dit weekend in Genk.”

Ouattara manifesteert zich

Bernd Storck was opgetogen over de eerste volledige trainingsweek van aanwinst Ouattara.

“Aziz krijgt tijd om zich aan te passen. Union komt voor hem te vroeg maar we zoeken volgende vrijdag een tegenstrever voor een oefenmatch, waarin hij kan debuteren. Tot nu toe maakt onze nieuwkomer een prima indruk. Hij is zeer open en leergierig, stelt me heel vaak vragen. Dat heb ik graag, ik moet hem zelfs een beetje afremmen op training. Want hij is fysiek heel sterk en gaat soms wel héél enthousiast in duel.”

Oppassen voor counter

KRC Genk houdt het volgende week bij een oefenmatch, omdat de wedstrijd op OH Leuven wordt uitgesteld door de afwezigheid van zeven internationals. Zij worden al op voorhand verwittigd door hun coach.

“Ik wil de volledige focus op Union, pas vanaf maandag mogen ze met hun gedachten bij hun nationale ploeg zitten. Op Union moeten we de lijn doortrekken maar het zal nog beter moeten dan de voorbije weken. Zeker bij balverlies. Als we op die momenten zoveel ruimte weggeven dan vorige week, zal het worden afgestraft. Union zal ons de bal gunnen en dodelijk willen toeslaan op de counter. Daar ligt hun kracht. Ze vormen een heel stevig geheel, met spelers die voetballen in functie van mekaar. Daarom zullen wij ook nog compacter moeten spelen, er mag geen ruimte liggen tussen de linies.”

Storck gaat roteren

Bernd Storck gaf tenslotte ook nog mee dat hij van plan is om te roteren. “Wij beschikken over een sterke kern, waarin iedereen het verdient om te spelen. Ik zie op veel posities weinig niveauverschil en wil niet dat sommige spelers zichzelf als tweede keus zien. Daarom moet je niet schrikken dat er soms spelers uit de ploeg verdwijnen, nadat ze een week eerder sterk hebben gepresteerd. Of zelfs in de tribune zullen zitten, want ik zal tactische keuzes moeten maken plus rekening moeten houden met de ‘zes Belgenregel’. Natuurlijk zijn er op bepaalde posities enkele cruciale spelers, die altijd spelen. Er moet een hiërarchie zijn. Maar ik zal niet elke week voor dezelfde ploeg kiezen, voor mij geldt de leuze ‘never change a winning team’ niet.”