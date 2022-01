Transfervrije Eliaquim Mangala vindt onderdak in Saint-Etienne

De dertigjarige Fransman, die tevens de Belgische nationaliteit heeft, zat de voorbije maanden zonder club nadat zijn contract bij het Spaanse Valencia vorige zomer verbroken werd.

Mangala is een jeugdproduct van UR Namen, waar hij sinds zijn vijfde woonde, en Standard. Bij die laatste club kwam hij in 2008 in het eerste elftal. In 2009 hielp hij de Luikenaars aan de landstitel en de Supercup, in 2011 aan de beker. In 2011 kwam Mangala al kort bij een transfer naar Valencia, maar verkaste hij uiteindelijk samen met Steven Defour naar Porto. Daar pikte Manchester City hem in 2014 voor 45 miljoen euro op. Zijn avontuur in de Premier League werd geen succes. In 2016-2017 werd hij al eens aan Valencia uitgeleend, een seizoen later aan Everton, waar hij amper aan spelen toekwam.

Acht keer was Mangala international. In 2016 werd hij met Frankrijk Europees vicekampioen, maar in 2018 maakte hij geen deel uit van de selectie die in Rusland de wereldtitel pakte.

De Braziliaanse ex-international Vagner Love zet dan weer zijn carrière voort bij de Deense topclub Midtjylland, waar hij een overeenkomst tekende tot eind dit seizoen. De intussen 37-jarige spits komt over van het Kazachse Kairat Almaty, waar hij sinds de zomer van 2020 aan de slag was.

Vagner Love speelde tijdens zijn carrière onder meer voor Corinthians, AS Monaco en Besiktas, maar is vooral bekend van zijn periode bij CSKA Moskou, waarmee hij de UEFA Cup won in 2005. In 25 interlands voor Brazilië scoorde hij 9 keer.