Hugo Lloris denkt nog niet aan vertrek en verlengt contract bij Tottenham

De 35-jarige Lloris verdedigt al sinds de zomer van 2012 de kleuren van Tottenham, nadat hij de overstap maakte van Olympique Lyon. De Franse international, wereldkampioen met Les Bleus in 2018, heeft het erg naar zijn zin in Londen en denkt nog niet aan een vertrek. Met de Spurs heeft hij intussen al bijna vierhonderd wedstrijden op de teller. Sinds 2014 is hij kapitein van het team.

In 2019 bereikte hij met Tottenham de finale van de Champions League. In het Engelse onderonsje was Liverpool echter te sterk. Lloris telt 136 caps bij de Franse nationale ploeg.