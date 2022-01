Genk seponeert honderden snelheidsovertredingen

Genk

In Genk worden 876 boetes geseponeerd. Het gaat om overtredingen van twee van de in totaal elf trajectcontroles die sinds kort in Genk gelden op lokale wegen. Het parket gaat niet akkoord met de boetes omdat de vaststellingen niet rechtsgeldig gebeurd zijn. Betaalde boetes zullen teruggestort worden. De stad Genk, die samen met de politie Carma zelf de uitbating van de trajectcontroles doet, brengt enkele aanpassingen aan en voorziet de nodige signalisatieborden. Eén trajectcontrole werkt al opnieuw, de tweede volgt aanstaande maandag.