Vijf procent Limburgse bedrijven zit zonder personeel

De besmettingscijfers in Limburg stijgen verder door naar recordhoogtes: 21.917 op weekbasis. In Hamont-Achel, Hoeselt, Peer, Maasmechelen en Voeren is 1 op 2 van de geteste personen positief. Dat laat zich zwaar voelen in het bedrijfsleven. Maar liefst 1 op 3 bedrijven lijdt momenteel omzetverlies door personeelsuitval. De helft van de kmo’s mist personeel door corona. Bij 1 op 20 kleine ondernemingen zit zelfs iedereen thuis van het personeel.