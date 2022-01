Vakbond ACV wil thuiswerkpremie voor iedereen

“Iedereen die door corona moet telewerken, zou een thuiswerkpremie moeten krijgen.” Dat zegt de christelijke vakbond ACV Plus. Die premie komt tegemoet aan de kosten die telewerkers hebben, zoals extra verwarming en elektriciteit. Maar op dit moment krijgt maar een beperkte groep mensen zo’n vergoeding, omdat er niet voor alle sectoren afspraken over zijn. Omdat voor heel wat werknemers de woon-werkvergoeding is weggevallen, zou bijvoorbeeld dat budget gebruikt kunnen worden voor een algemene thuiswerkpremie, klinkt het nog bij ACV.