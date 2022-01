Postbode vindt bommelding bij leegmaken brievenbus: zoeking in school levert niks op

Diest

Een postbode heeft donderdag bij het legen van een brievenbus in Deurne een briefje gevonden met de boodschap dat er een bom in een school was gelegd. De dreiging leek weinig waarschijnlijk maar in overleg met de bestuurlijke overheid werd uit voorzorg een school in de buurt met bijstand van een explosievenhond doorzocht. De zoeking was negatief. De schoolkinderen mochten op de speelplaats blijven, hun ouders werden ingelicht . mm