Bebloede hand verraadt twintiger die in Diestse school probeerde in te breken

Diest

Een 22-jarige man uit Diest die donderdagochtend probeerde in te breken in een school in de Ferdinand Allenstraat, is even na de feiten door de politie gesignaleerd. De man bloedde erg aan de hand en werd naar het ziekenhuis gebracht. Even later kwam dan de melding binnen dat er een inbraakpoging in de school was geweest. Een ruit was er ingeslagen. De link met de man werd snel gelegd. Toen een politieploeg opnieuw naar het ziekenhuis ging, was de man al vertrokken. Hij kon snel worden opgespoord. Gezien zijn verwarde toestand werd hij opgenomen in een instelling . mm