Madonna’s dochter Lourdes poseert voor het lingeriemerk van Rihanna

Dochter Lourdes treedt in de voetsporen van haar beroemde moeder en poseert pikant voor de lingeriecollectie Savage X Fenty‘s unisex Love On the Edge van Rihanna.

De dochter van Madonna is de nieuwe ambassadeur van het lingeriemerk van Rihanna: Savage X Fenty. Ze is naast Rihanna te zien in de nieuwste campagne van het lingeriemerk.

Eerder was ze al te zien in de jaarlijkse modeshow, nu is ze voor het eerst het gezicht van de nieuwe campagne.

Het is niet de eerste modellenklus voor de dochter van Madonna, die bekend staat om haar statements als okselhaar en een uitgesproken stijl. De 25-jarige Lourdes liep shows voor verschillende modemerken en is daarnaast actrice en filmmaker.

Lai-Wah Chong