Muziek van Ali B en Marco Borsato (voorlopig) niet meer op Nederlandse publieke radiozenders

De radiozenders van de Nederlandse publieke omroep NPO zullen de muziek van Ali B en Marco Borsato voorlopig niet meer draaien. Dat is beslist na de uitzending van het programma ‘Boos’, over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van ‘The Voice of Holland’. Dat laat een woordvoerder van de NPO weten.

Het gaat met name om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2, want de zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet.

Donderdag kwam de ‘Boos’-aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van ‘The Voice of Holland’ online. Negentien vrouwen deden daarin hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, en vijftien over een regisseur van het programma. Er zijn ook twee aangiften ingediend tegen coach Ali B, waarvan één wegens verkrachting. Marco Borsato wordt dan weer beschuldigd van handtastelijkheden door drie gewezen minderjarigen én hun ouders.

