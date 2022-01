Verkeershinder Naamsevest/Luikerstraat kan nog paar dagen aanslepen

De uitspoeling onder de Naamsevest/Luikerstraat is erger dan verwacht. De stabiliteit is niet gewaarborgd en daarom blijft de doorgang via de Luikerstraat naar het centrum tot nader orde afgesloten. “Om alle risico’s uit te sluiten blijft de straat voorlopig afgesloten. Er werd een expert aangeduid die zal nagaan of er verzakkingen zijn. In samenspraak met de stad wordt dan bepaald hoe het verder moet,” zegt Marie, de communicatieverantwoordelijke bij De Watergroep.(jcr)