Nu al de coolste persconferentie van 2022? Jongetje dat jaar lang vastzat in de VS doet tennismama Victoria Azarenka lachen

Victoria Azarenka (WTA 25) staat in de 1/8ste finales van de Australian Open. De Wit-Russin versloeg de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 17) in 1 uur en 7 minuten met 6-0, 6-2. Na afloop nam ze haar zoontje Leo mee naar de persconferentie, beiden met zonnebril. Toen het vijfjarige jongetje de vraag kreeg hoe zijn mama gespeeld had, antwoordde hij: “Awesome”.

De beelden:

Jaar vast in de VS

De nu 32-jarige Azarenka beviel in december 2016 van een jongen, maar brak een paar maanden later met de vader van haar kind. Daarop startten de ouders voor het Amerikaanse gerecht een gevecht om het hoederecht van het kind. Een Amerikaanse rechter had verboden dat de jongen Californië zou verlaten tijdens de rechtszaak. Azarenka zette daarom haar tenniscarièrre even stop, zodat ze zich volledig kon concentreren op het juridische gevecht met haar ex-vriend. Begin 2018 mocht haar zoon Leo eindelijk het Amerikaans grondgebied verlaten.

Azarenka was op een bepaald moment de beste tennisster ter wereld. Ze won twee keer de Australian Open en is een gewezen nummer één op de wereldranglijst.