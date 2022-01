Zes jaar cel voor Landenaar die meisje van de fiets sleurt en verkracht

Een 50-jarige Landenaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot zes jaar cel voor de verkrachting van een meisje in Gingelom. Verdachte P. D. sleurde de 15-jarige van de fiets en verkrachtte haar in een bos. Daarnaast maakte hij zich nog schuldig aan de aanranding van een jonge vrouw.

Het was op zeven mei vorig jaar dat het minderjarige meisje rond 20.30 uur met de fiets op weg was naar huis. Ze had de pech op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. De vijftiger had het slachtoffer willekeurig uitgekozen, trok haar van de fiets en sleurde het slachtoffer mee en bos in. Daar vergreep hij zich aan het meisje die onmiddellijk na de feiten naar de politie stapte. In het ziekenhuis werd een SAS-kit afgenomen wat een spermaspoor van de verdachte opleverde. Dankzij onder meer haar beschrijving van een man van middelbare leeftijd met een vreemd accent die in een grijze Mercedes SUV op pad was, kon de politie hem op 31 mei vatten. Sindsdien verblijft hij achter de tralies en daar lijkt dus niet meteen verandering in te komen.

Aanranding

In het voorjaar viel de Landenaar nog een andere jonge vrouw lastig. P. D. probeerde het slachtoffer van 18 jaar tegen haar zin te kussen en ging onder haar blouse in. De rechtbank achtte hem schuldig aan de aanranding van de vrouw, maar niet aan de belaging. Zo twijfelden de vrouw niet om te reageren op zijn sms- en andere berichten. Daarnaast achtervolgde de vijftiger meermaals een vrouw, die een crèche uitbaatte, van wie hij dacht dat ze de moeder van het slachtoffer in Gingelom was. Toen de vrouw doorhad dat ze gevolgd werd, had ze schrik gekregen om nog in haar huis te slapen. Schuldig aan belaging, oordeelden de rechters in het vonnis. “Ik wou mijn excuses aanbieden.” In de rechtbank en tijdens de politieverhoren gaf hij niet meteen veel tekenen van schuldbesef. “Spermaspoor? Weet ik niet waar dat vandaan komt.” “Aanranding? Het was flirten en zij wou een relatie.” De nu schuldig bevonden dader, die op 13 juni op wandeling in de gevangenis klappen kreeg en meerdere tanden verloor, verwees naar echtelijke problemen waardoor hij affectie miste.

Schadevergoeding

Op zijn proces had het openbaar ministerie het over een problematische houding van de man. “U raaskalt. Denkt u dat u met het aanbieden van excuses een verkrachting kunt oplossen? Dan zit u verkeerd. Heel dit verhaal getuigt van een gebrek aan inlevingsvermogen. U heeft geen voeling met mensen.” Het komt de man op zes jaar cel, een terbeschikkingstelling voor de strafuitvoeringsrechtbank en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar te staan. “De beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden. Hij hield geen rekening met de fysieke en psychische integriteit van de slachtoffers. De beklaagde handelde alleen vanuit zijn eigen driften en trok zich hierbij niet aan van de ernstige gevolgen en gedragingen die blijvend zijn bij de slachtoffers. Bovendien blijkt uit het strafdossier dat beklaagde meer in het algemeen een laakbare houding aanneemt tegenover veelal jonge vrouwen”, aldus het vonnis. De rechtbank stelde een deskundige aan die de financiële schade bij het verkrachtingsslachtoffer, dat haar schooljaar moest overdoen, moet begroten.