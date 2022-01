Genkse school week dicht na te veel besmettingen: “We kunnen niet anders”

LEES OOK. Van Gucht: “Einde vijfde golf nog niet in zicht, besmettingen zullen dalen vanaf eind februari”

Vrijdagvoormiddag kregen de ouders van alle leerlingen van de school bericht dat fysieke lessen organiseren voorlopig niet meer kan. “Er zijn te veel leerlingen in quarantaine of besmet”, zegt Bea Bijnens. “Maar ook bij de leerkrachten heeft het virus zodanig toegeslagen dat het onmogelijk is om in de school volwaardig les te kunnen geven. We hebben nog uitgezocht of we aan de hand van opsplitsingen van klassen nog tot een oplossing konden komen. Maar ook dat was niet meer haalbaar. Heel jammer, want we geven er absoluut de voorkeur aan om fysiek les te geven. We hebben in overleg met het CLB en besloten om over te stappen op afstandsonderwijs. Voor een volwaardige isolatie wordt zeven dagen in acht genomen. We hopen dus komende vrijdag weer normaal van start te kunnen gaan met de lessen.”

In heel Vlaanderen sloten al meer dan twintig scholen de deuren na coronabesmettingen.

