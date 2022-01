Titelverdedigster Naomi Osaka stuit in thriller op 20-jarig toptalent en maakt vrije val op de wereldranglijst

Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 14) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de vierde ronde (achtste finales) van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne. De Japanse verloor in de derde ronde tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 60). Nummer één van de wereld Ashleigh Barty bereikte wel probleemloos de volgende ronde en treft nu Anisimova.

Osaka kende niet haar beste dag en liet zich, ondanks winst in de eerste set, verrassen door het 20-jarige Amerikaanse toptalent. Die haalde het in drie sets: 4-6, 6-3 en 7-6 (10/5). De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten.

Door haar nederlaag zal Osaka, die in 2021 een pauze pakte door mentale problemen, buiten de top 80 op de wereldranglijst zakken. Een fameuze duik van de pupil van coach Wim Fissette, die sinds 2016 nooit lager dan de 40ste plek stond en een ex-nummer één is.

Barty liet in haar derde ronde tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 33) weinig liggen en won in twee sets: 6-2 en 6-3. De Australische moest daarvoor 1 uur en 3 minuten de baan op. Het topreekshoofd verloor deze Australian Open op eigen grond nog geen set.

De 25-jarige Barty won in haar carrière tot dusver twee grandslamtoernooien: Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In eigen land pakte ze nog nooit de eindzege. In 2020 haalde ze op de Australian Open de halve finales, vorig jaar sneuvelde ze in de kwartfinales.