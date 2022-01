Hasselt stopt extra geld in opleiding toekomstige topsporters

“Dit gaat niet over bijkomende ballen of een korting op zaalhuur maar wel bijdrage in psychologische en medische begeleiding. Daarmee kunnen de clubs hun werking opwaarderen”, zegt sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Er zijn wel flink wat clubs die erg investeren in gediplomeerde trainers en coaches en die willen we nu bijkomende ondersteuning bieden om zo de topsporters in spe nog beter richting Belgische en Europese topsport te begeleiden.”

(dj)