Van Gucht: “Einde vijfde golf nog niet in zicht, besmettingen zullen dalen vanaf eind februari”

België bevindt zich momenteel volop op de piek van de vijfde golf van het coronavirus en het einde hiervan is nog niet in zicht. Een afname van de besmettingen is te verwachten vanaf eind februari of begin maart. Dat heeft viroloog Steven van Gucht vrijdag gezegd op het wekelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum.

Maandag werd met ruim 62.000 positieve testuitslagen een nieuw dagrecord neergezet, Van Gucht verwacht dat dit record nog deze week zal sneuvelen. Op weekbasis stijging besmettingen met 64 procent.

Elke dag worden in België 255 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is een stijging van 39 procent op weekbasis. In totaal liggen 2.736 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, 34 procent dan een week eerder. Van hen liggen 367 op de afdeling intensieve zorg. Van Gucht omschrijft dit als een ‘klein aantal’.

De ziekenhuiscijfers bevinden zich volgens Van Gucht op dit moment in het ‘meest positieve scenario’ en de situatie in de Belgische ziekenhuizen bestempelt hij als ‘beheersbaar’. Dat de ziekenhuisopnames zich zo positief ontwikkelen komt volgens de viroloog door de vergrote immuniteit onder de bevolking en omdat omikron een minder ernstig ziekteverloop kent. Van alle besmettingen is 5 procent de deltavariant, de rest is omikron.

Het aantal besmettingen loopt het snelst op bij kinderen en tieners. De cijfers daar verdubbelen om de week, weet Van Gucht. Deze groep is bij elkaar goed voor zo’n derde van het totaal aantal positieve testuitslagen. Zo’n 80 procent van de Vlaamse scholen kampt ondertussen met minimaal een kleine uitbraak van het coronavirus.

Van Gucht ziet tenslotte een lichtpuntje in al zijn grafieken en cijfers: de golf van omikronbesmettingen begon bij de twintigers en daar is nu een duidelijke afname in het aantal positieve tests te zien. De verwachting is over een aantal weken deze daling ook bij de groep tieners en kinderen te zien zal moeten zijn.

