Staking bij juwelenketen Lovisa, met ook winkel in Hasselt wegens “schrijnende situatie”

Lovisa is een nieuwe keten in België. De Australische multinational nam vorig jaar de Belgische winkels over van het Duitse Beeline, bekend van ketens SIX en I Am. Al snel stelden de vakbonden vast dat de Australiërs niet voldoende op de hoogte zijn van de Belgische wetgeving, zegt Mary-Anne Smeets van vakbond BBTK.

“De loonfouten stapelen zich maand na maand op en worden niet rechtgezet. Maaltijdcheques worden niet uitbetaald, toeslagen voor zondagswerk worden niet uitbetaald, net als kilometervergoedingen en bonussen voor de managers”, aldus Smeets. De directie zou in november beloofd hebben om het op te lossen tegen het einde van het jaar, maar volgens de vakbonden houdt het probleem aan.

“We hebben ook vastgesteld dat werknemers aan de slag waren zonder contract. We hebben de inspectiediensten ingeschakeld en zij hebben inmiddels ook onderzoeken gedaan en inbreuken vastgesteld”, zegt Smeets. De bonden spreken van een “schrijnende situatie”, met ook nog problemen van hoge werkdruk en een stroef lopend sociaal overleg.

Er zou ook een incident geweest zijn waarbij werknemers van een filiaal waar iemand positief had getest op corona, toch verplicht werden te gaan werken.

De vakbonden sluiten niet uit dat er na de staking nog acties volgen als er op korte termijn geen duidelijke verbetering is. Maandag is er nog nieuw overleg met de directie gepland. “We hebben er niet veel vertrouwen in. Onze hoop ligt eerder bij de inspectiediensten”, aldus Smeets.