Tentoonstelling ‘Le conservateur des arbres Belges’ in Casino Beringen

In zijn oeuvre rond het thema van de boom verbeeldt hij de maatschappij als archivaris en filosoof: “In veel gevallen is een boom de levende getuige van wat zich historisch heeft afgespeeld. Het dagelijkse leven in heel wat Vlaamse dorpen voltrok zich immers rond de lindeboom die de wereldoorlogen herdenkt.”“In zijn solotentoonstelling, met werken uit het Museum Dr. Guislain en de Verbeke Foundation, schetst Thijs Van der Linden wat hij als kunstenaar en conservator creëert, gaande van gigantische boomsculpturen tot kleine monotypes en alles wat daar tussenin ligt”, licht schepen van Cultuur An Moons toe. “Bomen geven een identiteit aan wat er zich rondom hen bevindt, maar Van der Linden benadrukt dat we ook de individualiteit van bomen niet mogen vergeten.”Traditioneel organiseert CC Beringen Zoete Zondag tijdens de opening en voor deze tentoonstelling is dat op 6 februari. Thijs Van der Linden is er dan zelf ook bij. Op donderdag 24 februari vertelt hij meer over zijn werken tijdens Meet The Artist, gepresenteerd door Hans Put. Inschrijven hiervoor kan via www.ccberingen.be. De gratis tentoonstelling is open van 6 tot en met 27 februari van 14 tot 17 uur, behalve op vrijdag en zaterdag.De activiteiten worden aangepast aan de geldende coronamaatregen.