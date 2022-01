Ridders van de Greun Rat schrappen carnaval en kermis

In overleg met voorzitter Luc Appeltans van de Ridders van de Greun Rat werd besloten om de carnavalsstoet 2022 en de bijhorende kermis en het kindercarnaval op 12 en 13 maart te annuleren.

Door de vele annulaties van stoeten in de regio (o.a. in Tienen en Sint-Truiden) werd gevreesd dat de veiligheid van de toeschouwers niet kon gegarandeerd worden dat zij verdienen. Agendaproblemen bemoeilijken bovendien een verschuiving naar latere data. Vandaar de moedige beslissing om ook dit jaar over te slaan.