Genk helpt 55-plussers op weg naar 10.000 stappen per dag

Met 10.000 stappen per dag verklein je je kans op tal van kwalen en ziekten enorm. Voldoende stappen is bovendien leuk en brengt je op boeiende en soms onverwacht mooie plaatsen. Daarom organiseert de stad Genk in februari ‘Start to walk’. Dat zijn tien bijeenkomsten vanaf 1 februari met vertrek aan het SportinGenk Park waar je samen oefent met andere gemotiveerde stappers om het gezonde doel van 10.000 stappen te bereiken. Deze stapuitdaging is de beste voorbereiding op ‘Genk Wandelt’, een eenmalige uitbreiding op het klassieke Genk Loopt in mei. Start to walk vindt tien weken na elkaar plaats vanaf 1 februari.Vertrekplaats: SportinGenk Park5 euro voor de tien bijeenkomstenInschrijven: sociaal.welzijn@genk.be of 089 65 43 75