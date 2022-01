Ervaringsgericht leren in Freinet on the Move

Ervaringsgericht en creatief (samen)werken staat voorop tijdens de verschillende projecten en onderzoekjes in Freinet on the Move.

Zo leerden de oudste kleuters over de letter 'J' waaruit de woordjes Jupiter en jungle kwamen en ze hier mee aan de slag gingen. Ze maakten een echte jungle in de zandbak en via een stappenplan maakten ze de planeet Jupiter met een astronaut erbij.De kinderen van de 2e kleuterklas hadden een boekenronde over vormen en gingen buiten in de natuur op zoek naar vormen en maakten er zelf met takjes.De jongste kleuters deden een onderzoekje rond ijs dat ze gevonden hadden tijdens de speeltijd. Ze namen het ijs waar, maakten zelf ijs in de klas en konden hiermee experimenteren in een bak met pooldieren, grijpers enzomeer. Ze verfden ook met ijs. De andere groep jonge kleuters toverden hun winkel om in een echt postkantoor nadat ze een boekje lazen over de postbode. Brieven schrijven, posten, sorteren, uitdelen en een echt rollenspel.