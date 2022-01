Vief Bilzen steunt de groep Jongdementie van vzw Menos Genk

Christiane Fuchs, voorzitter van Vief Bilzen, vertelt dat zij met hun vereniging elk jaar een ander thema kiezen om sponsoracties rond op te zetten. Waarom de vereniging voor het thema jongdementie koos in 2021, lag voor de hand. Een van hun leden is Marleen uit Diepenbeek, mantelzorger van haar echtgenoot Jos met jongdementie. Jos en Marleen zijn beiden ook al een hele tijd aangesloten bij de Ondersteuningsgroep Jongdementie van vzw Menos. Marleen zette mee haar schouders onder de sponsoracties. Voor Marleen is deze groep heel belangrijk, omdat het lotgenoten bij mekaar brengt. Lotgenoten die hetzelfde meemaken, kunnen mekaar ook helpen in het aanreiken van oplossingen voor problemen en ongemakken in het dagelijks leven. Ondertussen zijn die lotgenoten ook vrienden geworden. Mensen, die steun kunnen bieden in moeilijke momenten, maar die er zeker ook zijn om samen plezier te maken. Ondertussen is Jos opgenomen in Woonzorgcentrum Rooierheide in Diepenbeek, maar Marleen blijft nog trouw deelnemen aan de activiteiten van de Ondersteuningsgroep Jongdementie. Ze kan het ook erg waarderen dat Jos nog regelmatig bezoek krijgt van lotgenoten en mantelzorgers. Het geld zal zeker goed besteed worden. De vzw Menos organiseert ook activiteiten voor deze groep. De vzw bereikt een 25-tal families uit Limburg en hun deur staat zeker open voor nieuwe deelnemers. Meer info: www.menosgenk.be of Chris Van Gerven, tel. 089/65 57 16.