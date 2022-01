Neos Bree steunt vzw ZeZijnZo

Bree

Engagement en generositeit zitten in het DNA van de 220 Neos-clubs in Vlaanderen. Ook Neos Bree probeert elk werkjaar opnieuw een steentje bij te dragen aan een goed doel in het kader van een van de doelstellingen van de seniorenvereniging, nl. ‘Neos met een hart’. Hiermee tonen de senioren hun warm hart voor groepen of mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.