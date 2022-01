Zuiderlicht brengt licht in het Zuiden

Zo’n half jaar geleden ging in Shopping Twee de tweedehandsshop Zuiderlicht open. Het zijn vrijwilligers die de zaak laten draaien en de opbrengst gaat naar projecten in het Zuiden. Zuiderlicht kon reeds een mooi nieuwjaarscadeau aanbieden aan zes organisaties in Kenya, Senegal, Rwanda, Algerije, Nepal en Peru.

Het zijn enthousiaste dames die Zuiderlicht uitbaten. Ze verkopen er in de mooi ingerichte winkelruimte en tegen een zacht prijsje mooie gedoneerde heren- en dameskleding, tassen en schoenen, accessoires, brocante en boeken en trachten op die manier een omzet te creëren. Zij hopen dat ze veel van deze leuke spulletjes blijven krijgen om ze op te frissen en te verkopen, want ze willen hiermee een zestal ontwikkelingsprojecten in het Zuiden vooruit helpen. Al die projecten worden ondersteund door Genkse verenigingen.Hun enthousiasme loont en na hun eerste half jaar werking kunnen ze reeds zes cheques van elk duizend euro overhandigen aan die verenigingen. Daarmee wordt o.a. een waterput gebouwd in Kenya, schoolmeubilair gemaakt in Rwanda, medische materiaal aangeschaft in Nepal, naschoolse kinderwerking georganiseerd in Peru. Meer info: www.zuiderlichtgenk.be.