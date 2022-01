UNIZO geeft goed rapport aan stad Genk

Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven. Met impact op ieders zaak. UNIZO zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming. UNIZO Genk gaf het stadsbestuur de nodige input voor heropleving van de lokale economie. Thema's die in het dossier aan bod komen zijn o.a. toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening. Verder wil het UNIZO-bestuur ook terugblikken en de aandacht vestigen op de ondernemersprioriteiten die werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur. "Wij vroegen om een krachtig economisch beleid te voeren, met ruimte voor ondernemers en een gezond fiscaal beleid. Met een goed parkeerbeleid op het grondgebied van Genk. Daarnaast ook meer groen en gezelligheid in het centrum. We zijn verheugd vast te stellen dat het stadsbestuur onze prioriteiten toen had opgenomen in het bestuursakkoord. We overhandigen dan nu alvast een tussentijds positief rapport”, aldus Luca Bruno voorzitter van UNIZO Genk. “Vanuit de stad zijn we opgetogen met de lovende woorden. We hebben een duidelijke visie waarin het ondernemerschap een centrale rol speelt”, zegt burgemeester Wim Dries van Genk. UNIZO Genk zal verder toezien op de uitvoering van haar prioriteiten en staat ter beschikking van het stadsbestuur om hierbij, indien mogelijk, steun te verlenen. Het volledige dossier staat op de site van UNIZO Genk.