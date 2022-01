STVV huurt Italiaanse belofteninternational om keepersprobleem te tackelen

Donderdag raakte bekend dat Daniel Schmidt opnieuw werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan. De ‘Samurai Blue’ werken op 27 januari en op 1 februari WK-kwalificatieduels af tegen respectievelijk China en Saoedi-Arabië. Dat betekent dat STVV haar eerste doelman moet missen in de competitieduels tegen Antwerp en Charleroi.

Met tweede doelman Kenny Steppe nog in de lappenmand met een knieblessure moest Sint-Truiden bijgevolg snel op zoek gaan naar een stand-in. Die vonden de Kanaries uiteindelijk in Italië bij Alessandria, de huidige nummer 16 uit de Italiaanse tweede klasse.

7 miljoen euro

Russo is een 1m93 grote doelman die alle Italiaanse nationale jeugdploegen doorliep. Hij vertolkte een glansrol op het EK U17 in 2018, waar hij met Italië de finale bereikte. Daarin werd na het nemen van strafschoppen verloren van Nederland. In de zomer van 2019 betaalde Sassuolo 7 miljoen euro aan Genoa voor de toen 18-jarige keeper. Eén seizoen later liet Sassuolo hem ervaring opdoen met uitleenbeurten aan een reeks lager geklasseerde clubs.

Dat gebeurde eerst bij tweedeklasser Virtus Entella en sinds dit seizoen bij Alessandria. Daar zou Russo in principe blijven tot het eind van het seizoen, maar door de acute nood bij STVV en de weinige speelkansen die hij dit seizoen kreeg, werd besloten die overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Russo mag zich opmaken om meteen een rol van eerste doelman te vervullen bij afwezigheid van Schmidt en Steppe.