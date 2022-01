Dit bedrijf bepaalt nu al wat volgende winter in je kerstboom hangt (en het is Elvis)

Je kerstboom is pas buitengezet, en daar is Kerstmis 2022 al. Een glinsterende Elvis, een disco-kerstbal, de Games of Thrones-draak, heel veel elfen. Eind dit jaar hangen ze in uw kerstboom maar nu al bij Goodwill in Kontich, een van Europa’s meest toonaangevende kerstgroothandels. Sinds deze week komen internationale inkopers er zich vergapen aan de nieuwe collectie. “Veel van wat op onze ontwerptafels is getekend, ligt straks bij Harrods in Londen en Galeries Lafayette in Parijs.”