Brusselse politiecommissaris gooit parkeerboete gewoon weg

Een commissaris van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene heeft een parkeerboete gewoon op straat gegooid. Dat blijkt uit beelden die Sudpresse bemachtigde. De man in kwestie zal door de korpschef van de Brusselse politie op het matje geroepen worden.

Een politieagent van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene merkte onlangs op dat de wagen van zijn commissaris verkeerd geparkeerd stond, in een laadzone. Hij schreef een boete voor 58 euro uit, en plaatste die onder de ruitenwisser van de Peugeot 208. Uit nieuwsgierigheid richtte hij daarop een bewakingscamera op de wagen, om de reactie van zijn baas te kunnen zijn.

“Hij was verbaasd door wat hij te zien kreeg”, aldus de bron van Sudpresse. “Men ziet op de beelden hoe de commissaris eerst een zak op de achterbank zet, vervolgens de boete van achter de ruitenwisser haalt, en die op straat gooit. Hij doet wel even alsof hij zijn portier opent, om zijn ongepaste daad te verbergen. Ongepast, gezien zijn voorbeeldfunctie.”

De agent die de boete uitschreef, durfde naar verluidt de betalingsopdracht vervolgens niet te versturen, uit vrees voor represailles. Hij deelde de beelden van de bewakingscamera wel met enkele collega’s.

Woordvoerder Ilse Van de keere van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene liet weten dat “de korpschef de commissaris in kwestie op het matje zal roepen”. Volgens Sudpresse beweert de commissaris in kwestie dat hij de boete in zijn auto wilde gooien, en niet op straat.