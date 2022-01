Je hebt het sowieso al gemerkt: het is crisis op de energiemarkt. De voorschotfacturen schieten de hoogte in en de kans is groot dat dat ook zo is bij de factuur die deze maand waarschijnlijk bij jou in de bus valt. Maak jij je al zorgen over die factuur of over de toekomstige brieven die in de bus of mailbox zullen vallen? Laat het ons weten en kijk wat andere Limburgers zeggen.