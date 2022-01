Elise Mertens stoot door naar achtste finales dubbelspel op Australian Open

Mertens en Kudermetova, die het derde reekshoofd vormen, versloegen in de tweede ronde de Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 58 minuten. In de volgende ronde wachten de Chinese veertiende reekshoofden Yi-Fan Xu en Zhaoxuan Yang. Mladenovic won de Australian Open in het dubbel al twee keer, in 2018 en 2020.

In het dubbelspel stak de 26-jarige Mertens (WTA 4 dubbel) vorig jaar in Melbourne de eindzege op zak aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka. In het enkelspel kijkt de Hamontse (WTA 26), het negentiende reekshoofd, in de derde ronde (zestiende finales) de Chinese Shuai Zhang (WTA 74) in de ogen.