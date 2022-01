Zanger Meat Loaf (74) overleden: “Stop nooit met rocken!”

Meat Loaf – echte naam Marvin Lee Aday – overleed donderdagavond laat in het gezelschap van zijn vrouw Deborah. Volgens zijn manager hadden ook zijn dochters Pearl en Amanda nog afscheid kunnen nemen van hun vader. Over de doodsoorzaak werd niet gecommuniceerd.

“We weten hoeveel hij betekende voor zovelen onder jullie, en we appreciëren oprecht alle liefde en steun in deze periode van rouw, nu we zo’n inspirerende en mooie man hebben verloren”, aldus de familie in een mededeling. “Van zijn hart naar jullie ziel: stop nooit met rocken!”

Meat Loaf verkocht in een zes decennia overspannende muziekcarrière meer dan 100 miljoen albums: hij scoorde gigantische hits met ‘Paradise by the dashboard light’, ‘Two out of three ain’t bad’, ‘I’d do anything for love’, ‘zijn Bat out of hell’ staat in de top tien van bestverkochte muziekalbums aller tijden. Als acteur speelde de man ook rollen in films als ‘Fight club’, ‘Focus’, ‘Rocky Horror Picture Show’ en ‘Wayne’s World’.