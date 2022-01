Autopsie Dean (4) levert nog geen doorbraak op, verdachte Dave De Kock (34) werkt niet echt mee

De autopsie op het lichaam van kleuter Dean Verberckmoes (4) heeft voorlopig geen doorbraak opgeleverd. Op cruciale vragen heeft de schouwing geen antwoorden gebracht. Het is bijvoorbeeld nog steeds geen uitgemaakte zaak waar, wanneer en hoe Dean precies overleden is. Verdachte Dave De Kock (34) zou overigens niet echt meewerken aan het onderzoek.

Het onderzoek naar de dood van Dean Verberckmoes belooft een moeizame zaak te worden. De langverwachte autopsie door een Nederlandse wetsdokter heeft niet de antwoorden gegeven waarop gehoopt werd door de Nederlandse en Belgische speurders. Het is op dit moment bijvoorbeeld nog steeds niet geheel duidelijk wanneer Dean is omgekomen en waar dat gebeurd is. Hoe de jongen aan zijn einde gekomen is, is op dit moment ook nog steeds geen uitgemaakte zaak.

Voor de dood van de jongen zitten momenteel twee verdachten in de cel. Dave De Kock (34) reed – althans zo wordt aangenomen – vrijdagnacht thuis in Sint-Gillis-Waas weg met de jongen. Dat zou gebeurd zijn na een ruzie met zijn vriendin R. Of Dean op dat moment nog leefde, is niet duidelijk.

Smoesjes

De Kock – die in 2010 tien jaar kreeg voor de dood van peuter Miguel (2) – werd maandag dronken opgepakt in het Nederlandse Meerkerk en het lichaam van de jongen werd even later teruggevonden op het werkeiland Neeltje Jans, 140 kilometer van de plek van arrestatie. Hoewel hij – nadat hij ontnuchterd was – wel de plek aanwees waar hij het lichaam verstopt had, heeft hij voor de rest niet veel meer verklaard dat het onderzoek vooruithelpt. Hij werkt niet echt mee, heet dat dan. Hij verzet zich overigens tegen een snelle uitlevering naar ons land.

Ook de verklaringen van R.W. scheppen geen voldoende duidelijkheid om tot een doorbraak te komen. Zij is de Nederlandse vriendin van Dave en de ‘knuffelmeter’ van Dean. De jongen zou in de nacht van woensdag op donderdag bij het koppel gaan logeren omdat Deans moeder opgenomen werd in het ziekenhuis. ’s Anderendaags zou hij naar de oma gebracht worden door het duo. Maar vanaf dat moment verzon Dave De Kock allerlei smoesjes om het kind maar niet te moeten brengen. Hij stond lek in Hasselt, was er één van. In werkelijkheid was hij naar Zeeland gereden en heeft er zaterdag al het lichaam van de jongen gedumpt. De kleuter was dus al minstens twee dagen dood toen zijn stoffelijk overschot gevonden werd. Dat lijkt de enige zekerheid tot nu toe.