Heerlijke krul! Eerste goal van Ferran Torres voor FC Barcelona is een beauty (maar Catalanen liggen uit de beker)

De kop is eraf voor Ferran Torres (21). Tijdens de 1/8ste finale van de beker tegen Athletic Bilbao maakte hij zijn eerste doelpunt in Barcelonese loondienst. De jonge Spanjaard rondde een knappe combinatie af met een heerlijke krul. Het volstond echter niet voor kwalificatie, na verlengingen ging Barcelona met 3-2 de boot in.

Eind december haalde Barcelona Ferran Torres voor een slordige 55 miljoen euro weg bij Manchester City. Het was echter even wachten voor hij zijn eerste minuten kon maken voor de Catalaanse club. De spits sukkelde nog met een blessure en hij was ook nog niet ingeschreven bij La Liga, waardoor hij in de competitie nog geen enkele minuut speelde.

Vorige week in de Super Cup maakte Torres zijn debuut, donderdagavond maakte hij zijn eerste doelpunt. Na een knappe combinatie via meerdere stations krulde Torres het leer heerlijk in doel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met zijn doelpunt hing Torres halfweg de eerste helft de bordjes gelijk tegen Athletic. In de slotfase van de reguliere speeltijd leek Martinez de thuisploeg de kwalificatie te bezorgen, maar Pedri zorgde alsnog voor verlengingen. Daarin was het Muniain die Catalanen de doodsteek bezorgde.