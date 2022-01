Vrouwentennis van de allerhoogste plank: Spaanse furie en 19-jarig toptalent spelen de pannen van het dak in thriller

Paula Badosa heeft zich met alle moeite van de wereld geplaatst voor de 1/8ste finales van de Australian Open. De Spaanse nummer 6 van de wereld had in de loden hitte drie sets nodig tegen tienersensatie Marta Kostyuk.

De amper 19-jarige Oekraïense, nummer 66 op de WTA-ranking, staat al jaren te boek als een supertalent. Al op haar 15de bereikte ze de tweede ronde op de Australian Open. Badosa is vijf jaar ouder en brak in 2021 definitief door richting de top van het vrouwentennis.

De Spaanse furie ging als een raket van start en sleepte de eerste set in de wacht met 6-2. Kostyuk vocht echter terug en na een dolle set van exact één uur won ze die met 7-5. De beslissende derde set ging gelijk op, tot Badosa haar opponente voor een derde keer brak. Al duurde het wel tot het vijfde matchpunt vooraleer de Spaanse mocht zegevieren na een hoogstaande match.

“Marta is een fantastische tennisspeelster”, aldus Badosa na afloop. “Ze speelde vandaag op het allerhoogste niveau. Het zal niet lang meer duren alvorens ze een van de beste ter wereld is. Ik heb vandaag alles moeten geven omdat ze zo goed tenniste. Dit was een zware match.”