AUSTRALIAN OPEN. Krejcikova en Sakkari stoten door naar 1/8ste finales

Krejcikova, de winnares van Roland Garros in 2021, won in drie sets (2-6, 6-4, 6-4) in 2 uur en 12 minuten van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 27). In de volgende ronde moet de Tsjechische het opnemen tegen de Wit-Russin Victoria Azarenka, die de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 17) in 1 uur en 7 minuten met 6-0, 6-2 versloeg.

Badosa had drie sets nodig om de Oekraïense tienersensatie Marta Kostyuk (WTA 66) in 2 uur en 21 minuten met 6-2, 5-7, 6-4 te verslaan. De Spaanse moet het nu opnemen tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 51).

Sakkari versloeg de Russin Veronika Kudermetova (WTA 32), de dubbelpartner van Elise Mertens, met 6-4, 6-1 in 1 uur en 21 minuten. De Griekse zal het in de volgende ronde opnemen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21), die in 1 uur en 33 minuten met 7-6 (7/3), 6-2 won van de Spaanse Nuria Parrizas-Diaz (WTA 63).