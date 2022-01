Thomas Vermaelen stopt met voetballen en wordt assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels

Goed een maand geleden raakte bekend dat Vermaelen zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe niet verlengde. De verdediger was per direct een vrije speler. Wie of wat hem bewoog om Japan te verlaten, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Wilde Kobe niet met hem verder of zag hij het zo ver weg niet meer zitten? Het is van het EK geleden dat we Vermaelen nog in Europa zagen.

Vermaelen kreeg wel enkele aanbiedingen. Ja, ook uit België. Maar tot een akkoord kwam het niet. Er doken onlangs al berichten op dat Vermaelen overwoog te stoppen en die werden nu bevestigd. Hij ruilt het voetballersbestaan in voor dat van rol als assistent in de staf van Roberto Martinez. De bondscoach beschouwt Vermaelen als een van de beste leerlingen in de aparte trainerscursus die de Rode Duivels tijdens hun bijeenkomsten kregen.

© AFP

De Spanjaard gaf in december nog uitleg over het project waarbij hij zo veel mogelijk Rode Duivels van de huidige generatie wil helpen om hun trainersdiploma te halen. “Neem nu de huidige situatie van Vermaelen die zijn contract heeft uitgedaan in Japan”, aldus Martinez. “Nu is hij aan het overwegen, als hij zou stoppen, om de volgende dag meteen als trainer te beginnen.”

Onze bondscoach was op zoek naar een of meerdere assistenten na het vertrek van Shaun Maloney naar Hibernian en het is ook geen zekerheid dat Thierry Henry, op dit moment de enige veldassistent, nog opduikt.