Hasselt stelt gratis zelftesten ter beschikking voor kwetsbare inwoners: “Voor velen is 1 euro te veel”

“Maar voor veel mensen is die 1 euro nog te veel. Voor hen maken we dus op kosten van de sociale dienst zelftesten beschikbaar”, zegt schepen Derya Erdogan.

“Een eerste stap is de aankoop van 500 zelftests die voorbehouden worden voor Hasselaren die financieel het moeilijkst hebben. Ze worden verdeeld, rechtstreeks via hun maatschappelijk assistent. Moest blijken dat deze voorraad niet voldoende is, zullen we extra testen aankopen.”

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen vandaag al een zelftest bij de apotheek verkrijgen aan 1 euro per stuk. “Maar we merken dat dit aanbod, ondanks heel wat inspanningen, nog niet bekend genoeg is. Via verschillende communicatiekanalen gaan we daarom mensen actief leiden naar dit aanbod. Ook zal de sociale dienst samenwerken met initiatieven als Café Anoniem, de straathoekverpleegkundigen en de Kerngroep Kansarmoede om dit aanbod zo breed mogelijk te communiceren en bijkomende noden te detecteren.(dj)