Thierry Neuville traag uit de startblokken in Rally van Monte Carlo

De Rally van Monte Carlo, openingsmanche van het wereldkampioenschap rally, is voorlopig een sof voor Thierry Neuville. De Oostkantonner bleek dan wel de snelste van de drie Hyundai-rijders, hij moest na twee chronoritten al een kleine halve minuut toegeven op leider Sébastien Ogier (Toyota). In de tussenstand prijkt Neuville op een tegenvallende zesde plek. Freddy Loix (Skoda) staat 20ste, net achter Grégoire Munster (Hyundai), die onder Luxemburgse vlag rijdt. Loix is leider bij de WRC2 Masters.

“Ik heb absoluut geen vertrouwen in de auto”, stelde Neuville aan het eind van de eerste dag van de Monte Carlo. “In de eerste proef kon ik nooit echt aanvallen, want ik had al heel snel last van de oververhitte remmen en banden. Dat laatste was een beetje te verwachten. Om niet te veel van onze beperkte voorraad zachte banden te gebruiken waren we bij de bandenkeuze voor een compromis gegaan. Maar de tweede proef verliep niet veel beter: op de hobbelige wegen lukte het al evenmin om iets te forceren.”

De eerste reacties van de WRC-tenoren over de nieuwe hybridewagens was niet meteen als enthousiast te omschrijven. Kalle Rovanperä, de jonge Fin van Toyota, gaf wellicht de beste omschrijving. “Waar het hybridesysteem me helpt? Geen idee eigenlijk. Het enige waar ik aan denk is zo snel mogelijk rijden.”

Op vrijdag worden zes chronoritten afgewerkt, goed voor 97 kilometer tegen de klok.