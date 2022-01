“Vannacht soms nog wat motregen, zaterdag op de meeste plaatsen droog”

Vannacht kan er vooral over het oosten soms wat lichte regen of motregen vallen.

De temperatuur blijft vanwege de bewolking ruim boven het vriespunt met minima rond +3 à +4°C.

Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Tijdens de eerste uren van de dag kan het over het oosten mogelijk een beetje miezeren, maar neerslag van betekenis is er ook dáár niet te verwachten. Het blijft wél overwegend bewolkt met misschien enkele regionale gaatjes in het wolkendek.

Met maxima rond 7°C is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. De wind waait vanuit het westen en is eerder zwak van kracht. In de nacht naar zondag blijft het zwaar bewolkt. Daardoor koelt het amper af en blijft de temperatuur dus ver boven het vriespunt schommelen.

De wind valt volledig weg en dat werkt de vorming van nevel of regionaal ook mist in de hand.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.