VTM schrapt aflevering van ‘Sergio over de grens’ met Marco Borsato na ‘The Voice’-affaire

VTM heeft beslist om volgende dinsdag de aflevering van Sergio over de grens, waarin Marco Borsato te gast is, niet uit te zenden. Dat doet de zender nadat de naam van de zanger opnieuw genoemd werd in de affaire rond het Nederlandse programma The Voice of Holland. Dat schrijft HLN.

In het veelbesproken Nederlandse online programma “BOOS”, dat donderdag uitpakt met onthullingen over The Voice of Holland, wordt ook de naam van Marco Borsato opnieuw genoemd. De zanger was jarenlang coach in het televisieprogramma, maar zou daar zijn boekje te buiten zijn gegaan en zou jarenlang ongepast contact hebben gehad met jonge meisjes.

Drie vrouwen vertelden aan BOOS-presentator Tim Hofman dat Borsato hen betast had aan de billen. Een veertienjarige kandidate getuigde dat Borsato haar billen aanraakte tijdens een barbecue. Toen ze van hem wegliep, zocht hij haar achteraf opnieuw op.

VTM zegt te begrijpen dat de recente berichtgeving rond Borsato voor veel ophef zorgt en wil daarom “de sereniteit in dit complexe verhaal opzoeken”. Daarom kiest de zender ervoor om de aflevering van Sergio over de grens, waarin sterrenchef Sergio Herman met een bekende gast op reis gaat, met Marco Borsato als gast, niet uit te zenden volgende dinsdag. De uitzending zal vervangen worden door de aflevering met Axel Daeseleire als gast.

(sgg)