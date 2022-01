Marc Coucke voelt zich opgelicht door Van Holsbeeck bij aankoop Anderlecht: “Uiteraard wil hij dat geld terug”

LEES OOK.Hoe Herman Van Holsbeeck afgleed van gevierd manager tot vermeende schriftvervalser en witwasser

“Het is zeer snel gebleken dat er een aantal zaken zijn opgedoken die niet gekend waren ten tijde van de overeenkomst bij de verkoop”, zegt Walter Van Steenbrugge. “Dat is heel zuur, want meneer Coucke heeft te veel betaald voor de aandelen. Wat er met dat geld is gebeurd moet het onderzoek verder aanwijzen. Men heeft hem een bedrag laten betalen dat in de realiteit veel meer was dan de werkelijke waarde. Er volgt nu een procedure waarbij een groot stuk van datgene wat Coucke betaald heeft, zal moeten terugbetaald worden.”

Marc Coucke betaalde destijds ongeveer 55 miljoen euro voor 74 procent van de aandelen van de club, naar verluidt vijf miljoen euro te veel. “Ik kan me niet exact uitspreken over het exacte bedrag. Maar dat het over veel centen gaat, is duidelijk”, gaat Van Steenbrugge verder. “Hoeveel precies, zal moeten blijken uit het onderzoek. Na verloop van tijd heeft hij het ontdekt. Er zijn een paar lijken uit de kast gevallen en hij heeft zelf moeten ontdekken dat er bedrog in het spel was. Dat moet nu uitgeklaard worden. Uiteraard wil Coucke zijn geld terug.”

Herman Van Holsbeeck wordt dus ernstig verdacht van onregelmatigheden bij de overname van RSC Anderlecht in 2017. De ex-manager van Anderlecht werd deze week aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis in de affaire rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Hij zit vast op verdenking van private corruptie, fiscale fraude en het witwassen van geld. Hij zou daarvoor samengewerkt hebben met Henrotay.

