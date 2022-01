Hij kan het nog: Eden Hazard trapt zwoegend Real Madrid in minuut 115 naar volgende bekerronde

Eden haalt zijn gram. In een moeilijke bekerwedstrijd op het veld van Elche trapte hij Real Madrid in minuut 115 naar de volgende ronde. Los Blancos haalden het met 1-2 en plaatsten zich zwoegend voor de kwartfinale van de Copa del Rey.

Real Madrid kwam op het veld van Elche met een veredeld B-elftal aan de aftrap, maar toch moest Eden Hazard weer vanop de bank toekijken. Vinícius Júnior, de grote concurrent van Hazard, was één van de weinige basisspelers die aan de aftrap kwam. Thibaut Courtois was er om privéredenen niet bij, reservedoelman Andriy Lunin nam zijn plaats in.

De eerste 90 minuten gebeurde er vrij weinig. Real Madrid was baas, maar creëerde amper kansen. Het bleef dus 0-0.

© AFP

Enter Hazard, die voor de verlengingen eindelijk mocht invallen voor Rodrygo. Die verlengingen begonnen dramatisch voor De Koninklijke. Marcelo pakte rechtstreeks rood na een professionele fout op een doorgebroken speler, waarna Elche de openingstreffer maakte. Real moest vol aan de bak en kwam in minuut 108 op gelijke hoogte: 1-1 via Isco.

In minuut 115 ontbond Eden Hazard eindelijk nog eens zijn duivels. De Rode Duivel werd de diepte in gestuurd door David Alaba, omspeelde de doelman van Elche en werkte beheerst af. Eindelijk het eerste doelpunt van het seizoen voor Hazard en meteen van levensbelang. Het zal hem deugd doen.