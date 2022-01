Zakenman Salar Azimi uit ‘The sky is the limit’ brengt kaviaar uit die tot wel 100.000 euro kost, al betaal je niet voor de delicatesse alleen

Salar Azimi (39), enkele jaren geleden te zien in ‘The sky is the limit’, brengt een eigen kaviaarlijn op de markt. Kaviaar is sowieso duur, maar de producten van de Nederlandse zakenman zijn echt wel voor de ‘happy few’. Het duurste potje kost 100.000 euro en is bekleed met 209 diamanten en 24 karaats goud.

Al benadrukt de ondernemer, die resideert in een kasteel in Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen, dat er ook iets goedkopere potjes te verkrijgen zijn. Toch zou er voor het collectors item al interesse zijn. Salar Azimi schopte het net als zijn broer tot multimiljonair via lucratieve handel in horeca, immo, telefonie en computers. Onlangs pochte hij er mee dat hij in Monaco in vijf dagen voor 150.000 euro had uitgegeven aan champagne en eten.