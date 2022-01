Harry Styles schrapt tournee in Australië, maar in België gaat show gewoon door

Het concert van Harry Styles (27) op donderdag 7 juli 2022 in het Antwerpse Sportpaleis gaat door. De ticketverkoop start vandaag. Fans kunnen opgelucht ademhalen, want door de aanhoudende coronaperikelen heeft het tourschema van de artiest heel wat wijzigingen moeten slikken.

Zo is deze week beslist om de Australische en Nieuw-Zeelandse optredens van de Love on tour-wereldtournee te schrappen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat Styles pas in 2023 naar Oceanië. Aanvankelijk zou hij daar al optreden in november 2020, maar sinds de coronacrisis uitbrak, zijn de shows al vier keer verplaatst. Concertorganisatoren aan de andere kant van de wereld kiezen nu eieren voor hun geld en schuiven heel wat tournees van artiesten op de lange baan.